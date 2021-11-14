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В Раде усомнились в адекватности Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике ставят под сомнение адекватность восприятия им происходящего в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер в своем недавнем обращении призвал олигархов «не играть в искусственный дефицит» энергоресурсов. По его мнению, сообщения о недостатке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал Кучеренко.

По мнению политика, советники президента боятся рассказать ему правду о провалах, а подобные заявления являются продолжением политики запугивания всех вокруг.

Ранее украинский президент обратился в Twitter к сенату США с призывом поддержать поправки, направленные против российского газопровода «Северный поток — 2», подчеркивая, что «газовый шантаж Европы» должен прекратиться.

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