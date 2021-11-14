Европейские лидеры положительно оценили итоги COP26

Лидеры нескольких стран Европы, США и чиновники Европейского союза положительно оценили итоги климатического саммита в Глазго COP26, сообщает РИА «Новости».

«Соединенное Королевство будет продолжать сотрудничать с другими странами в выполнении Климатического пакта Глазго и предпринимать дальнейшие действия, тесно сотрудничая с Египтом, который займет пост председателя СОР в ноябре 2022 года», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на COP26 был достигнут определенный успех.

«COP26 дает четкий сигнал, что время субсидий на ископаемое топливо и неограниченную добычу угля прошло. В ЕС мы сократим выбросы по меньшей мере на 55% к 2030 году. Мы станем климатически нейтральными к 2050 году. И мы продолжим поддерживать наших партнеров, чтобы ускорить их климатический переход», — заявила фон дер Ляйен.

Также спецпосланник Соединенных Штатов, бывший госсекретарь Джон Керри высоко оценил результаты саммита.

«Я действительно считаю, что в результате этого решения и в результате заявлений, которые были сделаны в течение последних двух недель, мы на самом деле ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы избежать климатического хаоса и обеспечить чистый воздух и чистую воду, более здоровую планету», — заявил Керри.

Ранее генсек ООН счел недостаточными принятые на климатическом саммите в Глазго решения.