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Генсек ООН счел недостаточными принятые на климатическом саммите в Глазго решения

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@GlasgowCC/Twitter

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал недостаточными меры, которые согласовали участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такие меры приветствуются, но их недостаточно <...> Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы», — сказал Гутерриш.

О согласовании правил реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату сообщил председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма. Он отметил, что документ был принят без возражений.

Шестая статья соглашения устанавливает механизмы регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеводородными единицами. Согласование правил длилось несколько лет и сопровождалось бурными дискуссиями.

Ранее стало известно, что российский рынок по углеродными единицами может быть запущен к середине будущего года.

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