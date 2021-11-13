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К тюремной больнице, где лечат Саакашвили, приехал реанимобиль

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SaakashviliMikheil/facebook.com

Гражданская жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько написала на своей странице в соцсети Facebook, что возле тюремной больницы, где находится политик, появилась реанимационная карета скорой помощи.

«Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию. В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму», — написала она.

Ясько добавила, что, по словам врача Саакашвили, экс-президенту «хуже с каждым днем». Однако пока неизвестно, что собираются делать наблюдающие политика медики.

Возлюбленная Саакашвили отметила, что не знает, куда его могут перевезти.

Ранее сторонники политика в очередной раз вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения бывшего президента.

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