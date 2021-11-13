На Украине оппозиционеры осудили власть за отказ поддержать резолюцию России

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) осудила решение властей Украины выступить против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Оппозиционная платформа - За жизнь» воспринимает системную политику власти, выступающую против осуждения героизации нацизма и неонацизма, как преступление против своего народа, публичный акт отречения от подвигов миллионов украинских солдат и мирных граждан народа, который понес одни из самых больших потерь в годы Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что это преступление стоит в одном ряду с разграблением страны, передачей ее внешним силам, уничтожением инфраструктуры и экономики, искажением исторической памяти народа — преступлениями совершенными против и мертвых, и живых и нерожденный поколений украинцев (отсылка к названию поэмы Тараса Шевченко).

В сообщении подчеркивается, что «заигрывание с национал-радикалами и профашистскими организациями», к которому, по мнению членов ОПЗЖ, прибегают украинские власти демонстрирует их живой интерес к идейному наследию фашизма.

Ранее бывший глава администрации Закарпатской области Украины генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы страны, которые могут войти в состав России из-за пророссийских настроений их жителей.