Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт предложил выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 бессимптомно 00:31
New York Times: США умолчали об авиаударе, убившем мирных жителей в Сирии... 00:29
Хабиб рассказал о советах отца, благодаря которым он достиг высокого уровня 00:27
Для Тихоокеанского флота к концу месяца спустят на воду новый боевой... 00:19
Наставник «Сочи»: ничто не сплачивает лучше группового секса или драки 00:11
Генсек ООН счел недостаточными принятые на климатическом саммите... 13.11.2021, 23:57
Суд отправил под домашний арест находящегося в одной машине... 13.11.2021, 23:52
Польские силовики забрали группу беженцев от забора на границе 13.11.2021, 23:47
К тюремной больнице, где лечат Саакашвили, приехал реанимобиль 13.11.2021, 23:38
Скончался актер из «Твин Пикса» Гэвэн О'Херлихи 13.11.2021, 23:29

Вучич заявил, что многому научился у Путина

close
100%
РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live», что многому научился у российского лидера Владимира Путина.

Вучич отметил, что неоднократно встречался с Путиным и назвал эти встречи важными для Сербии.

«От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — поделился он.

По его словам, Путин возвысил Россию на международной арене, сделал экономику страны более устойчивой, нарастил ее оборонный потенциал.

Вучич добавил, что в его кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным».

На том же канале сербский президент выразил надежду, что ему удастся договориться с Путиным о цене газа. Он выразил уверенность, что после встречи на высшем уровне поставки российского газа в Сербию увеличатся, а цена топлива будет скорректирована.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть