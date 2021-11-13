Вучич заявил, что многому научился у Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live», что многому научился у российского лидера Владимира Путина.

Вучич отметил, что неоднократно встречался с Путиным и назвал эти встречи важными для Сербии.

«От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — поделился он.

По его словам, Путин возвысил Россию на международной арене, сделал экономику страны более устойчивой, нарастил ее оборонный потенциал.

Вучич добавил, что в его кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным».

На том же канале сербский президент выразил надежду, что ему удастся договориться с Путиным о цене газа. Он выразил уверенность, что после встречи на высшем уровне поставки российского газа в Сербию увеличатся, а цена топлива будет скорректирована.