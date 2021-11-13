В МИД России заявили о нарастании агрессии со стороны США и их союзников

В российском МИД заявили, что в последнее время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО стали агрессивнее нападать на Россию. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«На площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН страны, «повязанные» евроатлантической солидарностью, а также их клиенты и сателлиты стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР», — говорится в пресс-релизе.

В МИД уточнили, что имеют в виду обвинения причастности к отравлению Скрипалей и «мнимому» отравлению Алексея Навального.

Лондон так и не предоставил доказательств причастности России к отравлению на территории Соединенного Королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в результате которого пострадала его дочь, отмечается в сообщении. Германия, Франция и Швеция в свою очередь «наотрез отказываются взаимодействовать с Москвой по поводу расследования того, где, когда и при каких обстоятельствах за пределами России в биоматериалах Навального оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком».

В ведомстве подчеркнули, что, отказываясь от сотрудничества с Россией, страны-участницы Североатлантического альянса нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия и международные договоренности о правовой помощи.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны НАТО и Евросоюза, обвиняющие Москву в сокрытии части военно-технической программы СССР, продолжают работу в лабораториях с веществами из группы «Новичок».