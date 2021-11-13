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Лукашенко поделился секретом долголетия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналу «Национальная оборона», что надо делать, чтобы жить дольше.

Опираясь на собственный опыт, он призвал укреплять иммунитет.

«Надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих «белых мух», как у нас снег называют, босиком ходишь», — сказал Лукашенко.

Современные люди неправильно живут, что, по его словам, показала пандемия, отметил он.

«Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа – это закон», — поделился наблюдением белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сам берет топор и идет рубить дрова — » это полезно». Он также порекомендовал отказаться от импортных продуктов в пользу картофеля, выращенного в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Россию «раздербанили» бы без Путина.

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