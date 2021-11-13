В МИД заявили о вакцинной дискриминации дипломатов из России за границей

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что российские дипломаты за границей сталкиваются с ограничением передвижения из-за вакцинной дискриминации. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о европейских странах и США, где у сотрудников МИД требуют предъявлять вакцинные паспорта, что сильно ограничивает и усложняет работу ведомства. В частности, во Франции из-за отсутствия вакцинного паспорта ограничивается доступ в госучреждения и проезд в общественном транспорте, добавил он.

При этом Россия выдавала QR-коды иностранным сотрудникам МИД, привитым зарубежными вакцинами, подчеркнул Лукьянцев.

Ранее представительство Евросоюза обратилось в российский МИД с просьбой выдать сотрудникам дипмиссии QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Дипломаты сослались на Венскую Конвенцию о дипломатических сношениях, которая обязывает государство пребывания предоставлять им «все возможности», включая свободу перемещения.

Ранее стало известно, что работники дипмиссий, привитые незарегистрированными в России вакцинами, не могут получить QR-коды, без которых в условиях ковидных ограничений они не могут полноценно работать.