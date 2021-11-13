Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Более половины украинских ТЭС встали из-за нехватки энергии 18:25
Сторонники Саакашвили вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения политика 18:07
Захарова заявила о продолжении работы НАТО и ЕС с «Новичком» 18:06
Начальник колонии получил представление за «заносчивость»... 18:04
Жена футболиста сборной Украины: мой мужчина должен зарабатывать от €10 тыс 17:54
Власти Москвы утвердили новый тариф на вывоз мусора 17:53
Митрополит Иларион заявил, что тело Ленина вынесут из мавзолея 17:51
Тренер сборной Хорватии: Россия будет играть настолько хорошо, насколько мы позволим 17:42
Шамалова написала заявление в прокуратуру на Собчак 17:35
Екатеринбуржцы устроили митинг против введения QR-кодов 17:35

В МИД заявили о вакцинной дискриминации дипломатов из России за границей

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что российские дипломаты за границей сталкиваются с ограничением передвижения из-за вакцинной дискриминации. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о европейских странах и США, где у сотрудников МИД требуют предъявлять вакцинные паспорта, что сильно ограничивает и усложняет работу ведомства. В частности, во Франции из-за отсутствия вакцинного паспорта ограничивается доступ в госучреждения и проезд в общественном транспорте, добавил он.

При этом Россия выдавала QR-коды иностранным сотрудникам МИД, привитым зарубежными вакцинами, подчеркнул Лукьянцев.

Ранее представительство Евросоюза обратилось в российский МИД с просьбой выдать сотрудникам дипмиссии QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Дипломаты сослались на Венскую Конвенцию о дипломатических сношениях, которая обязывает государство пребывания предоставлять им «все возможности», включая свободу перемещения.

Ранее стало известно, что работники дипмиссий, привитые незарегистрированными в России вакцинами, не могут получить QR-коды, без которых в условиях ковидных ограничений они не могут полноценно работать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть