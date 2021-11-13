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Путин оценил заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Об этом он заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали», — сказал он, отвечая на просьбу ведущего Павла Зарубина прокомментировать подобные публикации западных СМИ.

Ранее в Bloomberg появилась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину, являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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