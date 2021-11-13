МИД РФ назвал абсурдными обвинения Москвы на фоне ситуации на границе Белоруссии и Польши

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения Москвы в сложившейся ситуации на белорусско-польско границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — сказал он.

Лукьянцев также напомнил, что представители Польши в ООН и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что ситуация с беженцами — вина преступного режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что заявление польских властей о причастности российской компании «Аэрофлот» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии является неправдой.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.