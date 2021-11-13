Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Жемчугов назвал единственную причину для медотвода от вакцинации 10:41
Депутат Госдумы пригласил информатора Facebook в Россию для передачи опыта 10:39
Депутат Горелкин: уход в виртуальный мир полезен, но для дочери я игры ограничил... 10:38
«Локомотив» хочет оформить российское гражданство игроку юношеской сборной... 10:34
RT: слитая база покупателей поддельных справок о вакцинации оказалась фейком 10:33
В РЖД рассказали, как будет проходить проверка QR-кодов у пассажиров 10:22
Экс-тренер сборной России назвал сложность, с которой столкнутся россияне в игре... 10:21
Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши 10:16
В Карабахе мужчина с гранатой напал на азербайджанский КПП 09:59
Сбежавшего из колонии в Нижнем Тагиле преступника задержали 09:57

МИД РФ назвал абсурдными обвинения Москвы на фоне ситуации на границе Белоруссии и Польши

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев назвал абсурдными обвинения Москвы в сложившейся ситуации на белорусско-польско границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — сказал он.

Лукьянцев также напомнил, что представители Польши в ООН и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что ситуация с беженцами — вина преступного режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что заявление польских властей о причастности российской компании «Аэрофлот» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии является неправдой.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть