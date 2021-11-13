Украина обвинила Европу в «колониализме»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину является проявлением «немецкого колониализма» и «двойных стандартов». Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk.

«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые - высокомерия по отношению к Украине», — рассказал дипломат.

Он отметил, что в предложении депутата бундестага «есть определенные нотки немецкого колониализма», которые хорошо знакомы украинцам с темных времен «войны на уничтожение» (Великой Отечественной войны).

Ранее бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль возмутился, что Европа и США не заинтересованы решением крымского вопроса, так как их представители не присутствовали на саммите «Крымская платформа».

Он напомнил, что против возвращения полуострова в состав России в 2014 году выступили около ста стран, однако в форуме приняли участие 46.