Рыбаков: Польша и Литва используют кризис на границе для выкачивания денег из ЕС

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал о количестве беженцев на границе и о том, как власти Польши и Литвы используют миграционный кризис в своих интересах. Его заявление приводит ТАСС.

По его словам, власти Литвы и Польши используют кризис для выкачивания из ЕС финансирования и пытаются повысить свою роль в европейской политике за счет демонизации Белоруссии.

Рыбаков рассказал, что сейчас на границе Белоруссии находятся более 2 тысяч обездоленных людей, включая женщин и детей. Дипломат отметил, что беженцы не рассматривают Белоруссию как место своего пребывания.

«Они хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — добавил он.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.