В МИД РФ заявили, что ЕС отказывается от диалога с Минском по кризису на границе

Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что страны ЕС не стремятся урегулировать острый гуманитарный кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, страны Запада решили использовать миграционный кризис в своих политических целях и беспочвенно обвиняют Белоруссию в разжигании конфликта. Лукьянцев отметил, что приток мигрантов из стран Ближнего Востока был вызван действиями там западных стран.

«Следовало бы задать вопрос некоторым государствам-членам Евросоюза, почему они отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы, и более того, развернули на границах войска», — добавил представитель МИД России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в Евросоюзе найдутся «здравые умы», которые осознают необходимость открытого диалога с Белоруссией.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.