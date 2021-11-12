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Лавров: принятием закона о переходном периоде Киев откажется от Минских соглашений

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что принятие Киевом закона о переходном периоде будет значить выход Украины из Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.

«Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», — сказал он.

Украинский кабмин одобрил внесенный в Верховную раду законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» в августе этого года. В документе, в частности, предлагается закрепить на законодательном уровне статус «государства-агрессора» за Российской Федерацией и определить базовые принципы «деоккупации» и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

В ЛНР законопроект назвали «дискриминационным».

Минские соглашения предписывают проведение в Донбассе местных выборов. В свою очередь, законопроект о переходном периоде их прямо запрещает.

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