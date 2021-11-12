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Оказавшийся в казахстанском СИЗО бизнесмен сравнил отношение к русским с нацизмом

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Балашов Виктор/Facebook

Находящийся в СИЗО в Казахстане россиянин Виктор Балашов, который оказался там в результате бизнес-скандала, в своем последнем слове на суде сравнил отношение местных властей к русским с нацизмом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на мать обвиняемого Ирину Балашову.

«Я никогда не думал, что, дожив до 50 лет, я столкнусь с настоящим проявлением нацизма... Что моя национальность может стать причиной уничижительных и унизительных высказываний», — сказал россиянин. Он добавил, что несколько раз слышал фразу «это Казахстан, русские здесь не дышат» от представителей власти и бывшего бизнес-партнера Нурсултана Шоканова.

Следователь же, по словам Балашова, говорил ему, что «русские в Казахстане ничего не решают». Подсудимый отметил, что раньше считал народы двух стран братскими, но теперь понимает, что у русских нет прав в среднеазиатской стране.

Виктор Балашов ранее был управляющим сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group. Он оказался в СИЗО в сентябре 2021 года в результате бизнес-скандала. В частности, россиянин, начав работать на производителя спецодежды «Восток-сервис» в Казахстане, сообщил о нарушениях со стороны партнера компании — Нурсултана Шоканова. После этого стороны обменялись исками, и местные правоохранители обвинили Балашова в организации преступной схемы.

Прокуратура запросила для россиянина 11 лет тюрьмы. Мама Балашова считает что, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела, но указывает на связи Шоканова, которые могут помешать выиграть дело.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Казахстане все вывески, ценники, рекламные объявления меню, указатели и другие объекты теперь должны быть на казахском языке. Вывески на русском и других языках будут разрешены «только при необходимости».

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