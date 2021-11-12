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На Украине рассказали о способе «разорвать Россию»

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Markus Schreiber/AP

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, как Киев может одержать победу над Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на львовский телеканал NTA.

По его словам, Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, поэтому Киеву необходимо действовать аналогичным способом. Также он выразил мнение, что действующий украинский президент Владимир Зеленский является «проектом Кремля».

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил экс-министр.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией.

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