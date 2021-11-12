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ФРГ ожидает от Путина содействия разрешению ситуации с мигрантами на границе Белоруссии

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Берлин считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, передает «Интерфакс».

«С нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает», — сказала политик.

Накануне исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши. В ходе переговоров была подтверждена важность скорейшего урегулирования ситуации в соответствии с международными гуманитарными нормами. Российский лидер в свою очередь высказался в пользу восстановления контактов между государствами Европейского союза и Белоруссией в целях решения проблемы с беженцами.

Ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что данные по миграционному кризису на границах Европейского союза с Белоруссией не позволяют утверждать о причастности России к организации доставки мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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Проблемы с мигрантами
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