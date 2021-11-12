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Москва обвинила западные страны в попытках завести дело Навального в тупик

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Alexey Malgavko/Reuters

Ответы Великобритании, Германии, Франции и Швеции на российский запрос об инциденте с Алексеем Навальным, присланные через площадку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), являются «не более чем отписками». Об этом заявили в МИД России.

«Полученные документы являются не более чем отписками, сформулированными в жанре «мегафонной дипломатии» и содержащими тезисы в стиле «хайли лайкли». Они явно нацелены на то, чтобы завести усилия по публичному прояснению всех обстоятельств инцидента с блогером в тупик. Это свидетельствует о стремлении британской, германской, французской и шведской сторон, доведя ситуацию до абсурда, по сути, воспрепятствовать обнародованию фактов, раскрывающих истинный характер произошедшего с А.Навальным, а также развёрнутой властями ФРГ вокруг его фигуры международно-политической кампании», — заявили в российском дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что им в очередной раз было отказано в получении запрошенных сведений и материалов, важных для проводимой МВД России доследственной проверки.

«По уже неоднократным утверждениям представителей вышеупомянутых государств, последние якобы располагают документальными и материальными доказательствами, включая биологические пробы блогера, указывающие на его интоксикацию неким боевым отравляющим веществом, но по необъяснимым мотивам они тщательно скрывают их и от российского следствия, и от международной общественности. Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по целому ряду заданных им ключевых вопросов», — уточнили в ведомстве.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин ранее назвал театром абсурда тот факт, что организация скрывает в докладах формулу вещества, которым якобы был «отравлен» блогер Алексей Навальный.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

В настоящее время Навальный находится в колонии в Покрове, куда он был доставлен для отбывания наказания по делу «Ив Роше».

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