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В Кремле ответили на сообщение о том, что Россия планирует вторжение на Украину

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Vasily Fedosenko/Reuters

Заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину, являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на нашей территории. Мы не раз говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно никого волновать, мы не представляем ни для кого угрозы <...> Мы занимаемся своими делами и предпринимаем меры только из-за угрожающих действий оппонентов у наших границ», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что активные действия НАТО в Черном море не может оставить Россию «индифферентной».

«Это не самолеты наших союзников, а тех, что называет Россию врагом. Мы должны как-то себя страховать, что мы и делаем», — резюмировал Песков.

Ранее первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что США не могут обладать никакими данными о военных планах России, так как все, что наша страна делает в сфере военной подготовки, происходит на своей территории. Он также выразил уверенность в том, что распространение фейковых новостей, указывают на то, что НАТО во главе с Вашингтоном разжигает истерию.

Комментарий относится к сообщению агентства Bloomberg, в котором говорилось о том, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

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Отношения России и США
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