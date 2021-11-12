Историк Юлин оценил риск военного конфликта между Россией и НАТО

Россия очень близка к открытому военному столкновению с Украиной и коллективным Западом. Такое мнение высказал военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру».

«Учитывая, что воинственная риторика звучит все чаще с обеих сторон, что идет наращивание гонки вооружений, мы очень близки к открытому военному противостоянию. Для чего нагнетают обстановку американцы? Для них это прекрасный повод, чтобы развернуть свои вооруженные силы на территории Украины на постоянной основе. Это как та самая пробирка, обосновавшая вторжение в Ирак. По итогу это будет означать ухудшение стратегического положения России и еще сильнее увеличит риск военного конфликта», — объяснил историк.

По его мнению, если конфликт будет иметь место, то развитие его пройдет по сценарию классических войн. А предлогом станет миротворческая операция или что-то такое, «что происходило в Югославии».

В ходе рассуждений Юлин отметил, что Россия способна ответить на потенциальную агрессию, благодаря ядерному потенциалу, который является наследием СССР. Но он считает, что это — единственная защита РФ. Западные страны в целом сильнее России, однако главной угрозой для них остается вовсе не Москва.

«НАТО гораздо сильнее России, как численно, так и по силе вооружений. Так что, если вдруг у американцев сложится действительно качественная противоракетная оборона, мы можем ждать военных актов против нашей страны. Хотя главная боль американцев — это все же не Россия, а Китай, являющийся главной угрозой их экономическому могуществу», — отметил Юлин.

Ранее историк заявил, что военные представители стран НАТО делают громкие заявления о российской угрозе, поскольку им необходимо оправдывать увеличение расходов на военные нужды.