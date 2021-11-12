Американский журналист получил 11 лет тюрьмы за фейки и связь с запрещенными организациями

Американского журналиста Дэнни Фенстера приговорили к 11 годам тюрьмы в Мьянме, в том числе по обвинению в подстрекательстве к распространению ложной или разжигающей информации. Об этом сообщает Associated press.

Отмечается, что главного редактора издания Frontier Myanmar также признали виновным в нарушении визового режима и установлении контактов с запрещенными организациями.

Известно, что Фенстер также проходит по другим делам, которые рассматривает суд в Янгоне, где обвинения касаются террористической деятельности и подстрекательства к мятежу. По ним журналисту грозит пожизненное заключение.

Фенстер был задержан в международном аэропорту Янгона 24 мая, когда он собирался лететь в Детройт, чтобы увидеться со своей семьей. Он стал единственным иностранным журналистом, получившим большой срок с момента февральского военного переворота

Руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля. Формальным поводом захвата власти стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года. Протесты против переворота жестоко подавлялись.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что помощника экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи — Вин Тхейна — приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.