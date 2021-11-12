Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России выявлено 40 123 случая коронавируса за сутки 11:38
Российскую фигуристку унесли с катка после полученной травмы на Гран-при... 11:36
Для столичных служб закупят электромобили 11:35
Диетолог Барредо порекомендовала продукт, снижающий холестерин 11:33
В удмуртской школе около 50 школьников попали в больницу... 11:31
В Польше заявили о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь... 11:28
Зеленский заявил о недопустимости принуждения Саакашвили 11:28
Невролог Кушнир предупредила о неожиданном последствии перенесенного коронавируса 11:26
В Приморье двое мужчин замерзли насмерть в «Ущелье Дарденеллы» 11:20
Стендап-комик Слава Комиссаренко раскрыл причину ухода с ТНТ 11:17

Под Верховной радой появился плакат с присягой украинских националистов Гитлеру

close
100%
Телеграм-канал «Макс Бужанский»

В Киеве рядом с Верховной радой установили плакат с «Актом провозглашения украинского государства» 1941 года, где говорится о сотрудничестве украинских националистов ОУН (запрещена в России) с фюрером Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram-канале.

На рекламных щитах, размещенных в городе, изображена вырезка из газеты, где опубликован акт провозглашения Украинского государства.

В третьей статье акта говорится, что «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

«Не знаю, кто это заботливо разместил эти плакаты возле Верховной рады, но в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2, с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера, смотрится очень интересно. (...) Я прям помню, как мы с этим тезисом на выборы шли — даешь письма Гитлеру перед парламентом, мечтали об этом люди ж», — написал парламентарий.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в украинском сегменте TikTok набрал популярность новый тренд — тиктокеры поют одну из любимых националистами песен «Батько наш — Бандера».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть