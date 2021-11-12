Под Верховной радой появился плакат с присягой украинских националистов Гитлеру

В Киеве рядом с Верховной радой установили плакат с «Актом провозглашения украинского государства» 1941 года, где говорится о сотрудничестве украинских националистов ОУН (запрещена в России) с фюрером Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram-канале.

На рекламных щитах, размещенных в городе, изображена вырезка из газеты, где опубликован акт провозглашения Украинского государства.

В третьей статье акта говорится, что «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

«Не знаю, кто это заботливо разместил эти плакаты возле Верховной рады, но в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2, с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера, смотрится очень интересно. (...) Я прям помню, как мы с этим тезисом на выборы шли — даешь письма Гитлеру перед парламентом, мечтали об этом люди ж», — написал парламентарий.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в украинском сегменте TikTok набрал популярность новый тренд — тиктокеры поют одну из любимых националистами песен «Батько наш — Бандера».