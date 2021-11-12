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СБУ начала проверку причастности Порошенко к делу о госизмене

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к проверке возможной причастности экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего руководителя Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному в отношении депутата Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на главу ведомства Ивана Баканова.

По его словам, соответствующая версия в настоящее время проверяется.

Ранее в октябре стало известно, что Киевский районный суд отправил под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по новому уголовному делу, в котором он подозревается в госизмене и содействии терроризму за организацию поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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