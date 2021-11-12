Суд в США приостановил передачу документов Трампа по расследованию штурма Капитолия

Окружной апелляционный суд округа Колумбия приостановил передачу документов администрации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по расследованию штурма Капитолия в комитет, который занимается расследованием этого инцидента, сообщает телеканал CNN.

Суд, таким образом, удовлетворил запрос юридической команды Трампа — ранее предполагалось, что передача документов должна была произойти в пятницу, 12 ноября.

Ранее шестерых помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия.

Повестку получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.