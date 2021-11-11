Саакашвили после прекращения голодовки вернут в Руставскую тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из больницы обратно в Руставскую тюрьму. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рустави 2».

«Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным»,— сказал он.

Ранее находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки.

Бывший президент уточнил, что прекратит голодовку, когда его переведут из тюремной больницы в клинику, где ему будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. 8 ноября экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.