Читателей Die Welt насмешила просьба Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили просьбу исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину повлиять на ситуацию с миграционным кризисом на границе Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Воздействовать на режим в Минске»: Меркель призывает Путина к интервенции в Белоруссию! Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже», — написал один из пользователей.

По словам другого комментатора, на Россию наложены санкции Евросоюза, поэтому Путин не обязан помогать ЕС и вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Еще один пользователь заявил, что Россию и так обвиняют во всех проблемах, поэтому ее президент не обязан помогать Германии.

Ранее Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, белорусская армия сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Минск в «государственном терроризме», осуществляемом путем передачи на границу граждан стран, находящихся в состоянии кризиса или войны, таких как Ирак, Афганистан или Сирия.