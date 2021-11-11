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В ЛДПР подтвердили, что Жириновский подал в суд на «Дождь»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского подтвердил, что он подал в суд на телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в домогательствах, передает RT в Telegram.

Глава ЛДПР потребовал взыскать с них по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и опубликовать опровержение, добавил пресс-секретарь.

Жириновский заявил, что Давлетгильдеев обвинил политика в сексуальных домогательствах: в 2018 году журналист утверждал, что помощники политика хотели отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам политик «лапал» его. В 2020 году он повторил эти слова в эфире «Дождя».

По словам Жириновского, телеканал распространяет сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее Жириновский призвал ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.

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