Литва задержала двух украинцев за перевозку нелегалов

Сотрудники службы охраны госграницы Литвы задержали двух граждан Украины за попытку перевозки нелегальных мигрантов на территорию страны, передает Delfi. По информации агентства, в отношении украинцев начато досудебное расследование, им грозит до шести лет тюрьмы.

По версии службы охраны госграницы Литвы, задержанные пытались помочь попасть в страну трем нелегалам из Ирака. Инцидент произошел на территории пограничной службы Кальварии около литовско-белорусской границы.

При этом в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки пограничники не пропустили более 280 мигрантов на территорию Литвы. К тому же, еще 22 человека задержали их коллеги из Белоруссии.

Ранее глава минобороны Латвии Артис Пабрикс не исключил привлечения НАТО к ситуации с мигрантами.

Миграционный кризис на границе стран Прибалтики и Польши с Белоруссией продолжается с лета, в ноябре ситуация обострилась из-за того, что к рубежам государств выдвинулось около 3 тыс. нелегалов. Европейские страны обвиняют в этой ситуации Минск, считая кризис «гибридной атакой» белорусских властей.