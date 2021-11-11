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Лавров заявил, что состоится серьезный разговор с Францией на тему Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции придется обсудить ситуацию на Украине. Об этом глава МИД сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом в Москве, передает RT.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам министра, подрывает минские договоренности «при молчаливом попустительстве» Франции и Германии. В связи с этим предстоит серьезный разговор с французской стороной, подчеркнул Лавров.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения в ДНР в настоящее время проживает 18 тыс. граждан России.

Политик также сообщил, что украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе.

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Кризис на Украине
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