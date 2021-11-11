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Министр культуры Украины подал в отставку из-за конфликта с кабмином

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Wikimedia Commons

Глава минкульта Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. По его словам, он принял это решение из-за споров с кабмином по выводу Госкино из подчинения министерства культуры.

«О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом (Министерство культуры и информационной политики Украины). Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — написал Ткаченко в Facebook.

Как отметил министр, это далеко не первое решение, с которым он не может согласиться. В пример Ткаченко привел блокировку операционного функционала Госхудожества и отказ кабмина от создания Госавтоинспекции по охране культурного наследия.

«Вместо того чтобы продолжить реализацию европейской концепции передачи службам и профильным операционным агентствам, на которой я настаивал с февраля, принимаются решения, с которыми я не могу согласиться», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что сразу пятеро украинских министров подали в отставку.

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