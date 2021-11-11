Умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк

Последний белый президент Южно-Африканской республики Фредерик Виллем де Клерк скончался в своем доме в Кейптауне в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Reuters.

Де Клерк занимал пост государственного президента ЮАР (аналог президента, избираемого парламентом — прим. ред.) с 1989 по 1994 год. Во время своего руководства страной он существенно либерализовал политическую систему страны, проведя политические реформы. В частности, он инициировал создание закона об отмене расовой сегрегации в публичных местах, легализации оппозиционных политических партий, отпустил Нельсона Манделу и многих других политических заключенных из мест лишения свободы, принимал участие в создании и работе переговорного процесса по политической реформе в ЮАР, в результате которого в 1994-м в стране прошли первые равные выборы, а также завершил ядерную программу ЮАР.

После выборов он стал вице-президентом страны, однако ушел с поста в 1996 году, будучи неспособным сделать комиссию, изучающую преступления времен апартеида, более представительной. После этого де Клерк активно участвовал в политической жизни страны до середины 2000-х.

За свой вклад в прекращение апартеида мирным путем он вместе с Нельсоном Манделой получил Нобелевскую премию мира в 1993 году.

Апартеид — официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год.