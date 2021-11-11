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В Польше назвали «туристами» мигрантов на границе с Белоруссией

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Польша не может считать мигрантов на белорусской границе беженцами, поскольку они являются туристами с юридической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире «Эха Москвы».

«Они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Если бы они пришли из стран где небезопасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус. Мы не считаем их беженцами», — объяснил представитель внешнеполитического ведомства.

Он объяснил, что по закону можно получить статус беженца только при пересечении границы через «пограничный переход». На настоящий момент мигранты переходят границу «в лесах, полях, нелегально».

Со слов Ясины, в силах и полномочиях польских властей только гуманитарная поддержка. Они предлагали Белоруссии направить гуманитарный конвой и «все, что нужно для мигрантов». Но, как отметил пресс-секретарь, в Минске «никогда на это не соглашались».

Ранее в эфире «Эха Москвы» Ясина заявил, что Польша обладает информацией об участии российской компании «Аэрофлот» в кризисе на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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