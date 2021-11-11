В МИД Польши заявили, что обладают данными об участии «Аэрофлота» в миграционном кризисе

Польша обладает информацией об участии российской компании «Аэрофлот» в кризисе на польско-белорусской границе, заявил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина в эфире «Эха Москвы».

«Аэрофлот» тоже по нашей информации поддержал эту акцию Лукашенко с людьми с Ближнего Востока. Подумаем, что будет», — отметил Ясина.

По его словам, обсуждение возможных санкций не означает, что они будут обязательно введены.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении российского «Аэрофлота» в начале декабря из-за ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.