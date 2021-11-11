Лукашенко обратился к народу Польши с поздравлением на фоне кризиса на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с национальным праздником независимости. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В поздравительной телеграмме белорусский лидер отметил, что с древних времен белорусов и поляков связывают «прочные узы», основанные в том числе на общих духовных и культурных ценностях, добрососедских отношениях.

По словам главы республики, в текущих обстоятельствах (во время миграционного кризиса на белорусской-польской границе — прим.), «несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы», народы Польши и Белоруссии могут вместе реализовать «прагматичные объединительные идеи».

«Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран», — выразил надежду Лукашенко.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны могут полностью закрыть границу с Белоруссией для перемещений в связи с миграционным кризисом.