Депутат Рады спрогнозировал для Польши повторение 1939 года

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский предположил, что Польшу ждет повторение событий 1939 года из-за нынешнего кризиса на границе с Белоруссией. Свое мнение парламентарий выразил в сообщении в личном Telegram-канале.

Бужанский напомнил, что Польша в 1939 году Польша хотела поступить «правильно», поэтому напала на Чехословакию вместе с Германией. В итоге ее саму захватила Германия, Варшава осталось жертвой.

«21 век. Польша все сделала правильно. Поддержала действия Запада...», — говорится в сообщении украинского депутата. Бужанский пишет, что Варшава активно вмешивалась во внутренние дела Белоруссии. «И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года», — заключил парламентарий

Он отметил, что масштаб событий не сопоставим, но все равно сработал принцип неизбежности результата принятых решений и действий.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей приняли новую программу согласованных внешнеполитических действий. По словам экспертов, этот документ не подразумевает выработку единого курса в рамках Союзного государства, а Россия становится главным защитником Александра Лукашенко. «Газета.Ru» выпустила материал о шаге от интеграции до конфликта с НАТО.