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В ООН ответили на просьбу России разобраться с США по вопросу выдачи виз

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Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерреш обеспокоен продолжающейся проблемой невыдачи виз США дипломатам ряда стран, в том числе российских. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, генсек и юридический советник ООН взаимодействовали с США и пострадавшими государствами на высоком уровне, чтобы найти своевременные и приемлемые решения. «Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и государствами-членами, которых коснулась эта проблема», — заявил Дюжаррик.

Ранее представитель России Сергей Леонидченко заявил, что РФ запросила генсека ООН Антониу Гутерриша задействовать механизм арбитражного разбирательства с США по урегулированию вопросов с выдачей виз российским дипломатам. Заявление было сделано на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания».

До этого советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что Россия будет требовать компенсации ущерба за простой изъятой дипломатической собственности в Соединенных Штатах.

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