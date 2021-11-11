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Зеленский поблагодарил Порошенко за продажу телеканалов «5» и «Прямой»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил экс-президента Петра Порошенка за продажу двух своих телеканалов после принятия Киевом «закона об олигархах». Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского этот поступок доказывает, что принятый недавно на Украине «закон об олигархах» работает. «То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов», — сказал президент.

8 ноября Порошенко продал 100% прав «5 канала» и «Прямого» медиахолдингу «Свободные медиа», которым управляют журналисты, общественные деятели и парламентарии, ранее работавшие журналистами.

Ранее сообщалось, что на Украине вступает в силу новый закон — о предотвращении угроз, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. Документ подписал 5 ноября президент страны Владимир Зеленский. По его словам, теперь все экономические игроки будут равны перед законом и «не смогут покупать для себя политические привилегии». Под его действие, как ожидается, подпадет и Игорь Коломойский.

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