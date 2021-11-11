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Зеленский пригрозил украинским олигархам из-за повышения цен на энергоресурсы

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархов ждет «адский период», если они не перестанут устраивать «искусственный» дефицит энергоресурсов. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, каждый год украинские олигархи устраивают игру под названием «Искусственный дефицит». Президент объяснил, что они разгоняют новости о нехватке угля и газа из-за чего повышается цена на энергию, а платить за это приходится гражданам.

«Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, поскольку кроме вашего искусственного дефицита есть волне реальный наш дефицит - дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период», — пригрозил Зеленский.

Президент Украины призвал олигархов помочь государству и проявить сознательность и ответственность.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и экс-министр финансов Александр Данилюк сообщил, что власти Украины начали готовиться к веерным отключениям электричества.

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