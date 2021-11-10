Россия и США обсудили стабилизацию мирового нефтяного рынка

Заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго обсудили вопросы стабилизации мирового нефтяного рынка, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 в дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме этого, Сорокин и Турк обменялись мнениями по актуальным проблемам и вопросам климатической повестки», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что страны ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) проигнорировали призывы США к наращиванию поставок нефти. Таким образом, президент США Джо Байден будет вынужден искать альтернативные способы снижения стоимости на топливо, в том числе товарные интервенции.

Использование товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти будет возможно для стабилизации внутренних цен на топливо, отметила министр энергетики.