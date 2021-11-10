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Еще один брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым

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РИА «Новости»

На Украине найден мертвым Борис Павлов — двоюродный брат Константина Павлова, мэра Кривого рога, погибшего в августе, пишет «Страна.ua». По информации издания, местная полиция подтверждает данные о самоубийстве родственника политика.

Как отмечается, Борис Павлов боролся с онкологией желудка и пищевода, а также длительное время болел туберкулезом. При этом погибший приходится покойному мэру Кривого рога двоюродным братом по отцовской линии.

Это уже вторая смерть в семье политика после его собственной кончины, в конце октября был найден мертвым родной брат Павлова — Андрей. На данный момент следствие рассматривает версию умышленного убийства в его деле.

К слову, касательно гибели Константина Павлова полиция ведет следствия по четырем направлениям: убийство, самоубийство, доведение до самоубийства и неосторожное обращение с оружием. Пока никакого официального заключения по данному делу нет.

Ранее эксперты заявили «Газете.Ru», что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком».

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