В Тбилиси адвокаты Саакашвили ушли из суда в знак протеста

Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ушли из здания, где проходил суд. Поводом стало нежелание судьи Нино Элиешвили допускать на заседание еще двух правозащитников политика, сообщает агентство Sputnik.

Как выяснилось, не смогли попасть на слушания адвокаты Ника Гварамия и Дито Садзаглишвили. Ушли из суда в знак протеста представители интересов Саакашвили Бека Басилая и Шота Тутберидзе.

Администрация тюрем отказалась этапировать политика в зал суда, что вызвало недовольство стороны защиты. Еще правозащитники выдвигали требование о допуске к судебному процессу других представителей СМИ, кроме Общественного вещателя.

«Мы не отказываемся от защиты Михаила Саакашвили, но пока мы не выясним от самого Михаила Саакашвили ряд вопросов, в том числе по поводу его юридической защиты в условиях политического правосудия, мы не будем продолжать участвовать в процессе», — пояснил Басилая.

В итоге судебное заседание в Тбилиси началось без адвокатов бывшего президента Грузии.

Планируется, что следующий судебный процесс по рассмотрению дела Саакашвили пройдет 29 ноября в 11 утра по местному времени.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили считает себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. В Грузии против политика заведено несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен тюрьмы.

Также «Газета.Ru» пообщалась со сторонниками Михаила Саакашвили и узнала причины, по которым они поддерживают политика.