Депутата Рады хотят отстранить от заседаний за неприличный жест в адрес Зеленского

В Верховной раде подкомитет по регламенту единогласно рекомендовал отстранить депутата Гео Лероса от участия в заседаниях из-за неприличного жеста в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель подкомитета Павел Фролов в своем Telegram.

«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Такое предложение в соответствии с регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения», — отметил Фролов.

Ранее Лерос, исключенный из фракции пропрезидентской политической партии «Слуга народа», в ходе обсуждения кандидатуры на пост министра обороны, с трибуны начал публично оскорблять президента и главу его офиса.

В скором времени спикер парламента Руслан Стефанчук сделал замечание депутату, попросив отключить микрофон. В конечном счете депутат показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Андрея Ермака.