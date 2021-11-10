В Госдуме считают, что шпионаж Украины в Крыму может быть местью

Прибегая к шпионажу на территории Крыма, Украина может мстить жителям региона за отделение в 2014 году. Такое мнение высказал телеканалу RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Севастополь и Крым всегда занимали особое положение в геостратегическом смысле, к таким территориям всегда будет повышенный интерес. Безусловно, в случае с Украиной это обрело некий новый смысл: прибегая к шпионажу, соседнее государство мстит севастопольцам и крымчанам за их выбор в 2014 году. Поэтому официальный Киев занимается не только шпионажем, украинские спецслужбы не гнушаются даже попытками провести диверсии на территории Крыма», — пояснил свою позицию Белик.

Россия в этих условиях, подчеркнул он, «действует строго в рамках собственных национальных интересов», защищая своих граждан и заботясь об их безопасности.

«Действия руководства Украины в отношении нашей страны строятся на позиции агрессии и обвинений. К сожалению, ничего нового, но таков выбор соседнего государства», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Ялты по подозрению в шпионаже на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным спецслужб, в период с 2017 по 2018 год, действуя по заданию украинской спецслужбы, он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ.