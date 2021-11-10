Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне накопили долги за электроэнергию 14:51
Татум и Харди сыграют в фильме о спасении афганских беженцев 14:51
Дептранс назвал новые улицы, на которых снизят скорость 14:51
Лавров: ООН потратила российский взнос не по назначению 14:48
Свищев заявил, что у перешедшего в сборную США фигуриста Дмитриева нет шансов... 14:47
Беженцы рассказали о следующей остановке после Польши 14:46
Ягудин: почему бы Хромых не побороться за Олимпиаду? У нее есть ультра-си 14:46
В Молдавии заявили, что контракт с «Газпромом» позволит сэкономить... 14:45
Офтальмолог Шилова назвала повседневные привычки, портящие зрение 14:44
Президент Эстонии: Россия бросает вызов стабильности и безопасности ЕС 14:43

Трансгендер возглавил региональное отделение партии в России

close
100%
Гражданская инициатива

Женщина-трансгендер Юлия Алешина возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, пишет «Московский комсомолец».

До смены пола политика звали Роман. В беседе с МК 31-летняя Юлия призналась, что интересуется политикой с 2004 года. Тогда в местной газете сравнили политическую карьеру актера Михаила Евдокимова и Арнольда Шварценеггера, что и вызвало ее интерес.

В университетские годы Юлия активно работала в различных политических движениях. Баллотировалась в депутаты Барнаульской городской Думы в 2012 году, однако не прошла.

«Моя жизнь — это не история человека, который всегда успешен. Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом», — сказала Алешина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным результатам голосования, станет первой женщиной-трансгендером в парламенте Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть