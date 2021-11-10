Трансгендер возглавил региональное отделение партии в России

Женщина-трансгендер Юлия Алешина возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, пишет «Московский комсомолец».

До смены пола политика звали Роман. В беседе с МК 31-летняя Юлия призналась, что интересуется политикой с 2004 года. Тогда в местной газете сравнили политическую карьеру актера Михаила Евдокимова и Арнольда Шварценеггера, что и вызвало ее интерес.

В университетские годы Юлия активно работала в различных политических движениях. Баллотировалась в депутаты Барнаульской городской Думы в 2012 году, однако не прошла.

«Моя жизнь — это не история человека, который всегда успешен. Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом», — сказала Алешина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным результатам голосования, станет первой женщиной-трансгендером в парламенте Германии.