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Артист «Квартала 95» рассказал, что Зеленскому запрещали читать соцсети из-за его «ранимости»

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Офис Президента Украины

Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — очень ранимый человек. Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Великого, для Зеленского важно, «что о нем говорят», и таким он стал после вступления в должность главы государства.

«И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», — сказал он.

Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» рассказала пресс-секретарь президента.

Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».

Ранее пользователи Instagram разглядели у Владимира Зеленского седину в волосах. Они отметили, что на сделанных ранее фото седины не было, и предположили, что волосы президенту подкрасили специально.

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