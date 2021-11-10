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Палестинские активисты атаковали израильского посла в Лондоне

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была эвакуирована прошлой ночью из Лондонской школы экономики. Инцидент произошел при попытке пропалестинских активистов штурмовать здание, пишет Daily Mail.

В ходе акции протестующие окружили машину дипломата и выкрикивали фразу «Вам не стыдно?»

Лондонская школа экономики пригласила Хотовели выступить в дискуссионном клубе, однако многие активисты среди студентов раскритиковали решение университета из-за якобы антипалестинской позиции дипломата. Мероприятие было посвящено будущему развитию Ближнего Востока.

Ранее в Instagram-аккаунте учебного заведения появились комментарии с угрозами в адрес Хотовели. Один из протестующих даже предложил «пинту пива за разбитое окно» в машине дипломата.

Члены британского правительства раскритиковали действия протестующих.

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