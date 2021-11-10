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В США рассказали о кадровом кризисе в медицине

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Global Look Press

Медицинские учреждения в малонаселенных американских районах испытывают кадровый кризис, который ставит под угрозу неотложную помощь пациентам, сообщает издание Vox.

Издание ссылается на исследование консалтинговой фирмы Chartis Group, которое показало, что 99% опрошенных больниц сталкиваются с нехваткой кадров. В то же время, 96% из них заявили, что труднее всего им найти медсестер.

Почти половина опрошенных больниц подтвердили, что проблемы с персоналом не позволили принять новых пациентов в течение последние 60 дней. Каждая четвертая больница заявила, что нехватка медсестер вынудила их приостановить ряд услуги, в том числе роды и химиотерапию.

Согласно исследованию, некоторые сотрудники по-прежнему не хотят вакцинироваться против COVID-19, даже несмотря на то что медицинские учреждения обязывают из делать это. Кроме того, больницы сталкиваются с конкуренцией со стороны частных компаний, которые предлагают все более выгодные льготы, чтобы переманить медсестер к себе.

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