Патрушев отметил рост числа встреч по Афганистану

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил активизацию встреч по Афганистану как на региональном, так и на международном уровне, появление новых форматов. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что подобные механизмы не должны дублировать друг друга, а лишь взаимодополнять усилия и результаты работы.

«К ним можно отнести итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита «Группы двадцати» по Афганистану, региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встречу стран-соседей Афганистана, а также заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств», — заявил Патрушев.

Ранее Патрушев и помощник президента США Джейк Салливан провели телефонные переговоры — они обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы российско-американских отношений.

В августе этого года президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН) захватило власть в стране, после этого он улетел с семьей в ОАЭ.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. Вскоре талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.