Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскручивает спираль эскалации отношений с Евросоюзом, из которой для него самого больше нет выхода. С таким заявлением выступил и.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное заявлением представителя Германии.

«Он бессовестно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть», — выразил свою точку зрения о действиях Лукашенко Маас. В Минске из-за ситуации с мигрантами сознательно оказывается давление на ЕС, указал и.о. главы МИД.

При этом немецкий чиновник заметил, что ЕС не подвержен шантажу.

«В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников», — высказался Маас. Евросоюз, по его словам, не намерен оставлять в беде беженцев.

Маас добавил, что не исключает «расширение и ужесточение санкций ЕС» в отношении Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении Белоруссии, направленных против 30 физических и юридических лиц страны, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию «Белавиа».

Перед этим МИД Польши потребовала ввести санкции против причастных к ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Польша является членом Совета ООН по правам человека, и при этом пограничники страны задействовали авиацию и слезоточивый газ, чтобы психологически воздействовать на беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.